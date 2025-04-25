台積ADR漲4% 法人：台股待擴量回補4/7跳空缺口

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（中央社記者何秀玲台北25日電）美股主要指數24日收紅，4大指數收漲逾1%，台積電ADR上漲4.04%；法人表示，Google母公司Alphabet和英特爾財報公布第1季財報優於預期，但英特爾對第2季展望疲軟，可觀察對台股AI相關、半導體股走勢影響。

凱基投顧指出，台股價穩量縮，適度震盪整理後，若能擴量站上20日均線反壓，可能有機會回補4月7日向下跳空缺口。

美股方面，投資人未理會好壞參半的企業財報，以及美國無法很快就能跟中國、歐盟分別達成貿易協議的跡象，24日4大指數漲幅皆逾1%。

道瓊工業指數漲486.83點或1.23%，以40093.40點作收，標準普爾500指數勁揚108.91點或2.03%，收5484.77點；那斯達克指數上漲457.99點或2.74%，收17166.04點，費城半導體指數上揚224.27點或5.63%，收4208.19點。

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台股24日下跌160.33點，收在19478.81點，成交值新台幣2411.23億元；三大法人合計賣超78.48億元，自營商賣超35.77億元，投信買超19.37億元，外資及陸資賣超62.08億元，

外資賣超前10名個股依序為期街口布蘭特正2（00715L）、聯電、鴻海、玉山金、群創、友達、國泰金、富邦恒生國企正2（00665L）、華航、鴻準。（編輯：張均懋）1140425