財部：113年房地兩稅高齡納稅人 男女差距創歷年最小

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（中央社記者張璦台北25日電）據統計，財政部指出，歷年地價稅、房屋稅高齡納稅人的性別差異，戶數大致呈現男多於女，但差距逐年縮小，反映高齡女性經濟能力提高，113年地價稅男女性戶數占比相差3.8個百分點，房屋稅相差6.4個百分點，差距齊創歷年最小。

國發會預估，台灣今年65歲以上人口占比將跨越20%門檻，邁入超高齡社會。財政部發布統計專題，從營利事業經營、綜所稅、財產稅等賦稅指標中，揭露高齡族群就業與所得概況。

營利事業經營方面，財政部指出，營利事業的負責人依不同組織型態而不同，比如股份有限公司為董事（長）、獨資組織為出資人；雖需具備完全行為能力，但無法定年齡上限。

財政部表示，截至民國113年底，尚在營業的營利事業165萬家，經透過稅籍登記與戶政資料串接，負責人年逾65歲有29.1萬家（男性為負責人有18萬家、女性11.1萬家），相當於營利事業中有近5分之1為高齡負責人。高齡負責人的行業大類分布以批發零售業、製造業、住宿餐飲業及營建業為主。

此外，財政部指出，隨人口結構老化，113年地價稅高齡納稅人開徵件數達354萬戶，占全體納稅人比率達33.2%，較103年的23.1%，劇增10.1個百分點。此外，高齡者持有土地平均每戶面積45.4坪，比全體納稅義務人平均的36.4坪，高出9坪或24.7%；高齡者持有土地平均每坪地價方面，較全體納稅義務人高出5.4%。

財政部進一步表示，從113年房屋稅數據觀察，高齡者持有的房屋平均每戶面積為42.7坪，稍高於全體每戶平均的40.8坪；官員分析，應與近年房價走高，戶內人數下降，房屋趨向小宅化等有關。折算每坪現值，高齡者平均為6713元，較全體平均值8906元低24.6%，可能因為高齡者持有的房屋屋齡較高所致。

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綜合觀察地價稅及房屋稅高齡納稅人的性別差異，財政部指出，歷年戶數大致都呈現男多於女，但其差距逐年縮小，反映高齡女性經濟能力的提高，113年地價稅男女性戶數占比相差3.8個百分點，房屋稅相差6.4個百分點，差距都為歷年最低，且差距較10年前分別減少7.7個、8個百分點。

針對高齡納稅義務人贈與稅申報概況，財政部說明，申報贈與稅的高齡納稅人逐年遞增，113年為9.6萬人，占全體贈與人近5成，顯示愈高齡者愈傾向規劃透過逐步贈與方式進行財產傳承。同時，113年折算平均每位高齡者贈與總額為341萬元，高於全體贈與人平均的268萬元。（編輯：翟思嘉）1140425