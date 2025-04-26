關稅衝擊中美貨量銳減 航運業：貨量只是遞延或轉移

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（中央社記者江明晏台北26日報導）川普上任後祭出高額對等關稅及美國新徵港口費，牽動海、空運市場。航運業者指出，市場觀望氣氛濃，中美間貨量銳減，也出現轉移至東南亞等其他地區的情況，亞洲線相對熱絡，貨量下滑只是出貨時間遞延，不必太悲觀。

美國總統川普在4月初祭出高額對等關稅震撼市場，後續雖暫緩90天高額關稅，但美中貿易關係持續緊繃，各界關注兩方領導人如何談判不斷疊加的超高額關稅，此舉也令中美之間的航運貨量大幅降溫，觀望氣氛十分濃厚。

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）已經連續兩週下跌，貨攬業者指出，從中國到美國的貨量減少約4成，貨主目前的心態以觀望居多，靜觀政策走勢，「不急著出貨」。

長榮海運指出，受關稅政策影響，4月艙位量縮減3到4成，中國進出口量大幅縮減6到7成，且轉單東南亞出貨的狀況並不如預期。不過，總經理吳光輝認為，泛太平洋航線第2季貨量下滑只是出貨時間遞延，「貨還在，就沒有悲觀的理由。」

吳光輝認為，中美間貿易依存度仍高，高關稅政策長期延續有困難，更多是手段性施壓；航運產業供給彈性低，但可透過空班、調整航線等方式提升船舶使用效率、降低成本，應對市場變動。

中菲行海運副總裁林永川表示，中國至北美船班大幅減少，但亞洲近洋線貨量增加，首季呈現淡季不淡，第2季有望續強；歐洲線則因氣候與港口效率問題出現塞港，預計5月中旬前穩住價格和貨量，5月中旬後有望調漲運價。

空運方面，中菲行空運總裁邱鈞榮指出，受關稅影響，中國至美國空運需求也驟減，中國國航、東航、南航貨機班次大量縮減，部分電商宣布5月起停止對美出貨，貨攬業者業預期美國線貨量會減半；但貨量不是完全消失，而是轉單到其他市場。

邱鈞榮表示，中國電商為空運市場主力，目前已轉向歐洲、大洋洲及亞洲各國，帶動亞洲各樞紐港貨量上升，運價走揚。

回顧2024年，全球空運艙位供給年增7.4%，需求增11.3%，形成供不應求局面；台灣第1季出口量年增23.4%，進口年增32.5%，總貨量年增9.4%。邱鈞榮坦言，「如果沒有關稅攪局，今年空運市場前景本來非常好。」

此外，美國貿易代表署（USTR）發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。中菲行認為，部分船公司會調整航線布局，但因有聯盟船隊協調互補，整體影響有限。業界認為，此舉將構成市場漲價理由。

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長榮表示，長榮旗下中國建造的船舶目前是布置在歐洲和亞洲近洋線運營，美國航線無中國建造船隻；若把未來3年造船訂單的中國建造船舶納入，整體比例仍低於20%，很有信心能夠彈性應對。

航商分析指出，中國航運公司和使用中國建造船舶船隊的運營成本會提高，後果包括運費上漲、供應鏈中斷及全球船舶需求的轉變。短期內，貨主可能需要承擔更高的成本，導致運費波動；長期而言，造船需求可能會轉向中國以外的國家，市場對日本、韓國和台灣建造的船舶需求可能會增加。（編輯：張良知）1140426