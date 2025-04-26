美股續強台股坐望2萬點 下週法說會牽動後市

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（中央社記者江明晏台北26日電）美股持續上漲，台股本週指數反攻，收在19872.73點，坐望2萬點大關。投顧分析，聯發科等大廠將在下週舉行法說會，市場將關注首季營運表現、未來展望，以及美國高額對等關稅對營運的影響。

美股週五延續反彈走勢，道瓊工業指數終場上漲20.1點，或0.05%，標準普爾500指數上漲40.44點，或0.74%；以科技股為主的那斯達克指數上漲216.90點，或1.26%，費城半導體指數上漲43.422點，或1.03%。

特斯拉飆漲9.8%，輝達上漲4.3%；台積電ADR揚升0.56%。

台股本週上漲477.70點或2.46%，25日集中市場指數收在19872.73點。

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展望台股走勢，投顧分析，美中關稅戰有望降溫，國際股市暫時吞下定心丸，台股在經歷震盪之後，重新收復19000點大關，但要更上一層樓，還需要進一步利多，目前盤面最大不確定性，應是後續的晶片關稅。

台達電、友達、聯發科、瑞昱、聯亞、穩懋等將在下週舉行法說會，市場關注首季營運表現、未來展望，以及美國高額對等關稅對營運的影響。（編輯：張均懋）1140426