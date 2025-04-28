中經院：輸出科學園區經驗 讓台灣助美製造業復興

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）美國總統川普揮舞關稅大刀，希望迫使各國企業對美投資及生產，達到製造業回流目標。中經院認為，台灣不妨利用美國「對外貿易區（FTZ）」政策降低對美順差，政府輸出科學園區或產業園區的建設經驗，協助美國外貿區基礎建設，由台商助攻美國製造業復興。

中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會，中經院區域發展研究中心副主任楊書菲分析台美談判策略，認為台灣可利用美國「對外貿易區（FTZ）」降低對美順差，台美共創雙贏。

楊書菲解釋，美國目前約有300個FTZ，是美國境內關外的特定區域，企業可以在這些區域進口、製造、分銷等活動，而不需要立刻繳納進口關稅，或受限於其他貿易規定，而且FTZ也具有庫存管理及物流效率的優勢。

楊書菲接著指出，政府對美談判時，不妨建議，台灣輸出科學園區或產業園區的建設經驗，協助美國外貿區基礎建設，打造台商外貿專區；在此情況下，美國可以獲得創造就業、提升美國製造、降低貿易逆差等效益。

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台灣方面，楊書菲表示，台灣零組件仍可由台灣出貨，卻不會增加對美貿易順差；台灣將零組件出口至美國FTZ，由代工廠在當地進行最終的加工及組裝，使最終產品在美國實質轉型，成為美國製造，而台灣可以此為談判籌碼，向美國爭取更多FTZ的區內優惠，如關稅、美國實質轉型認定。

楊書菲進一步指出，此方法有助於台商群聚效益，提升生產效率，也有利於深化台美供應鏈連結或整合。（編輯：張均懋）1140428