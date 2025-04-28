加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英特爾台灣區總經理莊蓓瑜出任 負責市場業務及行銷

2025/4/28 11:03（4/28 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英特爾（Intel）28日宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，這項人事命令自5月1日起生效。（英特爾提供）中央社記者張建中傳真 114年4月28日
英特爾（Intel）28日宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，這項人事命令自5月1日起生效。（英特爾提供）中央社記者張建中傳真 114年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）英特爾（Intel）今天宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務及行銷工作，並深化與生態系夥伴關係。這項人事命令自5月1日起生效。

英特爾發布新聞稿，英特爾副總裁與亞太暨日本區總經理莊秉翰說，台灣在全球半導體與資通訊產業供應鏈中扮演關鍵角色，更是未來全球人工智慧（AI）生態系中不可或缺的戰略樞紐，英特爾將持續引領創新，致力於促進客戶及整體生態系的協作和共榮。

莊秉翰表示，莊蓓瑜將領導台灣團隊，持續推動產品發展與業務成長，同時深化與合作夥伴的關係，並強化客戶服務。

英特爾指出，莊蓓瑜之前為英特爾負責華碩全球業務的團隊主管，協助拓展與華碩的夥伴關係，並成功促進業務增長。

google news透過 Google News追蹤中央社

英特爾表示，莊蓓瑜自2003年加入英特爾台灣分公司的行銷團隊，負責活動管理與規劃，以及商用市場行銷等不同職務。她也曾擔任先進技術業務團隊的亞太暨日本區筆記型電腦平台行銷經理，致力於與ODM和OEM夥伴合作，進行產品設計導入。

英特爾指出，莊蓓瑜擁有美國波士頓愛默生學院廣告與傳播學士學位，其專業橫跨軟硬體工程、行銷規劃、業務開發、客戶服務及專案管理等。（編輯：林家嫻）1140428

#日本
#台灣區
#亞太
#英特爾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：