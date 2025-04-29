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美國對等關稅暫緩 南投廠商湧入急單加倍出貨

2025/4/29 13:30（4/29 13:41 更新）
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南崗工業區廠商協進會29日舉辦模範勞工表揚大會，南投縣長許淑華（左2）、南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉（右）、國民黨南投縣議員林儒暘（左）出席，頒獎給模範勞工並合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月29日
南崗工業區廠商協進會29日舉辦模範勞工表揚大會，南投縣長許淑華（左2）、南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉（右）、國民黨南投縣議員林儒暘（左）出席，頒獎給模範勞工並合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年4月29日
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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）美國對等關稅暫停90天，在此期間實施10%關稅。對此，南投縣南崗工業區廠商粘清泉說，美國客戶預期未來調整關稅，急單已來、加倍出貨，之後是福是禍，要調整心態去面對。

美國總統川普（Donald Trump）先前宣布對多國祭出對等關稅，包含原要對台灣課徵32%關稅，但川普4月9日授權措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%關稅。南投縣長許淑華今天出席南崗工業區廠商協進會模範勞工表揚大會說，面對美國關稅問題，許多企業面臨很大挑戰，感謝勞工提供穩定勞動力讓企業安心發展。

南崗工業區廠商協進會理事長、晟茂精密密封元件股份有限公司董事長粘清泉接受中央社記者訪問表示，對於美國對等關稅，南崗工業區廠商仍觀望中，未來如何，大家都不知道，目前10%關稅已定，不知道以後再升多少，在這局面下，有公司被抽單暫停生產，但也有公司被美國客戶拚命下單，要求1、2個月內加倍出貨。

粘清泉說，美國客戶預期之後關稅調整，所以急單已來，「之後是福是禍拭目以待」，但重點是廠商要調整好心態，面對、接受，因為「我們是打不死的台灣人」。目前未與美國客戶談到未來如何分攤關稅，以他經營的油封產業來說，利潤非常薄，沒太多讓利空間。

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粘清泉表示，現在美國想轉移訂單也是很困難，台灣產品品質非常棒，美國客戶要轉單不是那麼簡單。而對於台灣廠商南向拓展，「那邊比我們這邊還糟糕」，他幾名朋友「在那邊」建廠，還沒有建好，就面臨（當地國家銷往美國）逾40%關稅，都快垮掉了，很難過。

許淑華會中頒獎給模範勞工並致詞說，隨著產業結構持續轉型，企業面臨前所未有挑戰與競爭，唯有穩固且優質勞動力，才能支撐企業永續發展與產業升級，今天接受表揚模範勞工是各行各業佼佼者，在崗位上卓越表現是同事學習楷模，更是企業珍貴資產。（編輯：李錫璋）1140429

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