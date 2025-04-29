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台股漲198.22點

2025/4/29 13:55
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（中央社台北29日電）台北股市今天開低走高，收盤漲198.22點，為20232.63點，漲幅0.99%，成交金額新台幣2386.43億元。

加權指數開盤為20018.32點，盤中最高20232.63點，最低20007.3點；不含金融股指數17519.39點，漲160.72點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.7%、食品股跌0.15%、塑化股漲1.94%、紡織股漲1.09%、機電股漲0.86%、造紙股漲0.98%、營建股漲1.1%、金融股漲1.49%。

委買張數1777萬4944張，委賣張數731萬7637張，成交張數459萬5463張。

收盤時上漲889家，下跌122家，持平51家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、中信金、元大台灣50反1、凱基金、元大滬深300正2。

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漲幅前5名個股為和椿、晶彩科、奇偶、穎漢、有成精密。

跌幅前5名個股為天瀚、期街口布蘭特正2、GOGOLOOK-創、台端、全宇生技-KY。1140429

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