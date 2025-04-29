台股漲198.22點
2025/4/29 13:55
（中央社台北29日電）台北股市今天開低走高，收盤漲198.22點，為20232.63點，漲幅0.99%，成交金額新台幣2386.43億元。
加權指數開盤為20018.32點，盤中最高20232.63點，最低20007.3點；不含金融股指數17519.39點，漲160.72點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.7%、食品股跌0.15%、塑化股漲1.94%、紡織股漲1.09%、機電股漲0.86%、造紙股漲0.98%、營建股漲1.1%、金融股漲1.49%。
委買張數1777萬4944張，委賣張數731萬7637張，成交張數459萬5463張。
收盤時上漲889家，下跌122家，持平51家。
成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、中信金、元大台灣50反1、凱基金、元大滬深300正2。
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