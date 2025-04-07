台股大跌2065.87點
2025/4/7 14:32
（中央社台北7日電）台北股市今天開低走低，收盤大跌2065.87點，為19232.35點，跌幅9.7%，成交金額新台幣1472.95億元。
加權指數開盤為20153.57點，盤中最高20153.57點，最低19212.02點；不含金融股指數16639.71點，跌1782.39點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌8.87%、食品股跌8.66%、塑化股跌9.81%、紡織股跌9.9%、機電股跌9.72%、造紙股跌9.94%、營建股跌9.56%、金融股跌9.89%。
委買張數1033萬1683張，委賣張數1263萬1496張，成交張數556萬5705張。
收盤時上漲4家，下跌1059家。
成交量前5名個股為群益優選非投等債、元大滬深300正2、元大美債20正2、期街口布蘭特正2、中信中國50正2。
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漲幅前5名個股為元大S&P500反1、期元大S&P原油反1估、富邦NASDAQ反1、富邦NASDAQ反1估、國泰美國道瓊反1。
跌幅前5名個股為富邦NASDAQ正2估、期街口布蘭特正2、富邦NASDAQ正2、中信中國50正2、元大S&P500正2估。1140407
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