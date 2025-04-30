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川普降汽車關稅 台廠：樂觀其成、續在美擴產

2025/4/30 11:11（4/30 13:11 更新）
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美國總統川普簽署行政命令，調降美國政府4月初實施的多項「疊加」汽車關稅。汽車零配件台廠指出，持續在美國當地擴產。（中央社檔案照片）
美國總統川普簽署行政命令，調降美國政府4月初實施的多項「疊加」汽車關稅。汽車零配件台廠指出，持續在美國當地擴產。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美國總統川普簽署行政命令，調降美國政府4月初實施的多項「疊加」汽車關稅。汽車零配件台廠指出，持續在美國當地擴產，車燈大廠堤維西表示「樂觀其成」。

法新社引述美國商務部官員談話，相關措施讓汽車製造商不會同時被課徵25%進口車關稅和25%鋼鋁關稅，官員指出，這些措施將使汽車產業有時間把供應鏈遷到美國。

汽車零配件台廠積極在美國擴產，東陽今天上午接受記者詢問重申，德州廠在美國成立30年，這2年加大力道持續擴廠，因應售後維修件（AM）訂單持續成長需求。

車燈大廠堤維西接受記者詢問表示「樂觀其成」，堤維西指出，美國底特律投資建廠持續按照計畫，預計2026年底量產，主要是取得品牌車廠客戶訂單、因應客戶需要，持續推動車燈產品的CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證。

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和泰車接受記者詢問回覆，遵循包括經濟部等政府部會與車輛公會等產業代表的集體共識，不評論美國關稅政策，持續關注並因應變化。

投顧法人分析，川普調降汽車關稅，是為了避免雙重課稅，鼓勵車廠與零組件供應鏈回流美國，短期美國本土汽車廠有競爭優勢，國外車廠需重新調整供應鏈或前往美國製造生產，後續關注品牌車廠製造成本變化，以及消費者採購新車意願，牽動整體新車銷售量消長。（編輯：張均懋）1140430

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