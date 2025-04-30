高市亞灣2.0公辦都更動土 總投資470億120年底完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高市「特貿三北基地公辦都更案」今天動土，高市府都發局表示，此案總投資金額達470億元、預計120年底陸續完工，成為結合高科技產業、智慧與淨零建築的全新城市地標。

此案由市府攜手台電公司與興富發集團推動，是高雄「亞灣2.0計畫」首件市府招商案，今天舉行動工典禮；都發局表示，此案總投資金額達新台幣470億元、預計於民國120年底陸續完工。

副市長林欽榮表示，亞灣2.0計畫推動以來，高雄已成功吸引台積電等國際大廠進駐，累計至去年底共331家廠商落腳亞灣，創造近270億元投資金額及逾575億元產值，帶動高雄轉型成為國際創新科技重鎮。

都發局表示，此次啟動的特貿三北基地，完工後市府分回獨立1棟2.5萬坪商辦空間，台電分回1棟3.5萬坪商辦空間，除作研發中心、企業總部與新創辦公場域，也提供社區公益空間。

此外，基地內也將設置智慧建築設計館、智慧零售體驗館及5G AIoT推廣基金會，推動科技應用普及與產業創新發展，打造新創與青年創業共榮平台。

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都發局長吳文彥說，特貿三北基地將規劃60米寬超過5000坪開放廣場，實設建蔽率僅38.51%，全區綠覆率達75%以上，並規劃屋頂設太陽能光電系統、地下停車場配備300座電動車充電樁等措施。

另外，基地南北側各退縮14至15米供基地內部儲車空間，並設置立體通廊往西跨越成功路串聯新光公園、往南跨越林森四路接南基地，周邊亦增設500米自行車與人行專用道，落實人本交通。（編輯：陳仁華）1140430