台達電鄭平：客戶加緊拉貨 第2季營運估優於首季

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）台達電今天召開法說會，董事長鄭平表示，AI動能還不錯，加上對等關稅豁免90天，客戶加緊拉貨，預估台達電第2季營運會比第1季成長，但市場變化太快，第3、第4季不知道。

台達電昨天已公布第1季財報，營收新台幣1189.19億元，季增4.1%，年增30.25%；歸屬母公司淨利102.3億元，季增42.5%，比去年同期大幅成長77.5%，每股純益3.94元，單季創下歷史第三高獲利佳績。

台達電今天表示，第1季營運成長，主要動能來自AI，包括AI電源、散熱出貨都有成長。展望第2季，鄭平表示AI需求還是不錯，加上對等關稅豁免90天，客戶加緊拉貨，台達電第2季營運會比第1季成長。

至於下半年，鄭平表示現在變化太快，目前為止，台達電今年度的預算暫時沒有調整，因為改也跟不上變化，長期計畫都持續進行。

對於美國設廠，鄭平表示必須評估Total Cost（整體成本），不能只看關稅，就算泰國生產加上36%的對等關稅，可能還是比美國製造便宜，現在必須等關稅確定之後才有辦法評估。

在全球產能布局方面，目前台達電大約還是有5成的產能在中國，另外泰國持續擴廠，台灣、印度也有相當產能，其他在斯洛伐克、美國、巴西也都有小規模的產能。鄭平表示，依公司內部評估，這樣的據點已足夠，暫時沒打算擴張新的區域，會等關稅確認後，再做整體的產能分布評估與調整。

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另外台達電長期關注永續，同時受惠AI商機，面對AI龐大耗能引發討論與關注，台達電支持經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的Greening intelligence: Charting the future of sustainable AI全球研調報告今天上午舉行發表會，鄭平親自出席。

鄭平表示，AI市場高速成長，氣候變遷的挑戰卻日益嚴峻，凸顯環境永續的重要性。台達電將以科技創新協助永續AI的推進，包括強化電網韌性的微電網，以及為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心等，並以實際行動呼籲產業夥伴攜手前行，今年初正式加入國際永續AI聯盟，成為台灣首家參與的企業。（編輯：黃國倫）1140430