中國製造業萎縮市場聚焦美國經濟數據 亞股多收漲

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（中央社香港30日綜合外電報導）在美國重要經濟數據和企業財報公布前夕，投資人泰然面對美國總統川普啟動貿易戰，導致中國製造業活動以近兩年來最快速度轉趨萎縮，亞洲股巿今天收盤多上漲。

法新社報導，儘管巿場已從川普4月2日「解放日」關稅措施衝擊之中收復部分失地，各國希望達成得以避免遭華府課徵高額關稅的協議，不確定性仍然籠罩巿場。

美國對進口的中國商品祭出高達145%關稅，中國刻意不隨之起舞，還以125%關稅回敬。

但關稅措施的效果4月已開始顯現，今天公布的數據顯示，中國的製造業活動以自2023年7月以來最快速度萎縮。

企業急於在高額關稅措施上路前提前出貨，中國上個月出口量飆升逾12%。

但觀察家認為，情況恐怕只會更糟。

保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威在報告中說：「4月份製造業採購經理人指數（PMI）受貿易戰影響而疲弱。」

「隨著貿易政策的不確定性造成商業決策延宕…中國和美國的總體經濟數據還會進一步疲軟。」

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日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到36045.38點。港股恆生指數收漲0.5%，來到22119.41點。上證指數收跌0.2%，來到3279.03點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達股巿收漲；首爾、威靈頓股巿收跌。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140430