加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣狂飆升破30元民眾搶換匯 多家銀行App網銀塞車無法登入
首頁 / 產經

漢翔拓展能源事業 承攬23.5億台電設備工程

2025/5/5 09:49（5/5 10:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漢翔董事長胡開宏（圖）表示，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，漢翔有核心技術，也有工程統包經驗。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月5日
漢翔董事長胡開宏（圖）表示，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，漢翔有核心技術，也有工程統包經驗。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）漢翔拓展能源事業版圖，今天宣布取得台電「花蓮鳳林變電站161kV靜態同步補償器（STATCOM）新建工程案」標案，預算金額達新台幣23.5億元，預計2027年12月31日完成併網、2028年11月16日測試後移交。

漢翔今天透過新聞稿說明，STATCOM系統為高階電力電子設備，具備電壓調節、提升功率因數及增強電網穩定性等功能，能有效改善電力品質，提升供電可靠度。

漢翔指出，此次得標，工作範疇涵蓋花蓮鳳林變電站的STATCOM系統電力設備採購、配合土建及附屬機電設計施工、測試、併聯試運轉、教育訓練、保固及維護保養等，預計2027年12月31日完成併網，並於2028年11月16日通過可靠度測試後正式移交。

漢翔強調，旗下能源事業規模逐年成長，過去曾為台電通霄電廠建置燃氣渦輪發電機組，近期更利用航空工業基礎，打造自有的儲能產品「電力島」。董事長胡開宏表示，響應國家能源政策，落實淨零轉型的具體行動，有核心技術，也有工程統包經驗，對客戶來說，漢翔是可放心的夥伴。

google news透過 Google News追蹤中央社

隨著台灣再生能源占比快速成長，台電自2022年起推動「強化電網韌性建設計畫」，投入5645億元，以10年時間，分階段於全台11座變電所增設STATCOM設備，以提升電網穩定性。

胡開宏強調，協助台電建構更穩定性的電網系統，為台灣永續能源發展貢獻心力，漢翔展現深耕電力工程統包（EPC）市場決心，將擴大未來參與同類型高階電網專案的機會。（編輯：楊蘭軒）1140505

漢翔
漢翔：首季斬獲85億元新訂單 挹注6年營收漢翔鍛造廠正式啟用 技術升級放眼國際供應鏈
胡開宏
台日組無人機國際隊 聚焦防災建供應鏈體系漢翔拚轉型 胡開宏：爭美軍工訂單推反制無人機系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：