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緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20%

2025/5/7 19:06（5/7 19:21 更新）
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緯創軟體董事長暨執行長蕭清志7日表示，今年遊戲產業和機器人應用商機，將成為第二成長曲線，人工智慧（AI）業務將擴大占比，目標設定為20%，全年營運以穩健成長為主軸。中央社記者何秀玲攝 114年5月7日
緯創軟體董事長暨執行長蕭清志7日表示，今年遊戲產業和機器人應用商機，將成為第二成長曲線，人工智慧（AI）業務將擴大占比，目標設定為20%，全年營運以穩健成長為主軸。中央社記者何秀玲攝 114年5月7日
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（中央社記者何秀玲台北7日電）IT服務商緯創軟體董事長暨執行長蕭清志今天表示，今年遊戲產業和機器人應用商機，將成為第二成長曲線；人工智慧（AI）業務也將擴大占比，目標設定為20%，全年營運以穩健成長為主軸。

蕭清志指出，今年底有望看到「情投意合」的併購對象，只是規模不會太大，其他細節無法透露。

緯創軟體今天舉辦法說會，蕭清志表示，在新事業方面，遊戲產業將是策略重點，此產業的客戶規模較小，但人才需求多元、毛利相對高，且具現金流穩定、付款週期短等優勢，將以長期策略合作為目標。

蕭清志說，客戶需求橫跨原畫設計、3D建模、遊戲特效與音效、系統開發、測試與營運等，遊戲產業客戶已有將近20家，以大陸市場為主，而大陸遊戲市場預估2025年用戶將達7億人。

另外，緯創軟體也將探索機器人應用商機，利用公司在新能源汽車與智能控制技術的經驗，發展技術相近的新應用場景，鎖定智能製造、物流等場景，培育新營收動能。

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蕭清志指出，今年AI熱潮從技術創新走向企業應用，市場關注企業AI落地、生成式AI、AI資料治理與自動化；緯創軟體將持續參與客戶AI專案，涵蓋AI訓練數據標註、及AI推薦算法等核心領域，拓展生成式AI應用場景，提升服務價值。

去年緯創軟體AI相關營收約占10%以上，今年目標設定提升至20%，將以拓展原有客戶的新業務範圍為主，並且增加新客戶。（編輯：林克倫）1140507

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