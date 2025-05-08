過年聚餐與出國潮挹注 王品、雄獅首季業績報喜

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（中央社記者江明晏台北8日電）受惠春節長達9天的假期，帶動聚餐效應與旅遊商機，上市櫃餐飲股、旅行社業績報喜，王品首季每股盈餘4.41元，寫同期次高紀錄；雄獅首季每股盈餘4.57元，創歷年來首季新高。

王品集團今天召開董事會，通過2025年第1季財報，合併營收新台幣59.5億元，創單季歷史新高，季增7.75%，年增5.35%，稅後淨利3.7億元，年增17.8%，每股盈餘（EPS）4.41元。

王品說明，首季營收創高，主要受惠春節長達9天的假期，帶動聚餐效應；王品4月自結合併營收17億元，年增4.07%，大陸事業群止跌回穩，經歷長達15個月的負成長之後恢復正向年增率。

八方雲集首季合併營收21.77億元，創歷史新高，年增12.97%，歸屬母公司淨利1.95億元，每股盈餘（EPS）2.93元，毛利率為35.24%。

海外市場方面，八方雲集表示，美國展店計畫穩健推進，對於美國新一輪關稅政策或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待當前局勢，並密切觀察美國與台灣的經濟情勢變化，做好各種應變準備。

八方雲集目前在美國有11家分店，2025年還有8家門市完成簽約，未來除了加州、德州地區展店外，美國其他州及其他國家市場都不排除發展的可能性。

漢來美食第1季營收17.35億元，年增3.34%，稅後淨利1.85億元，季增89.56%、年減7.27%，每股盈餘4.39元，較去年同期略減0.34元，寫單季次高紀錄；4月營收4.1億元，月減15.77%，漢來說明，主要受到美國關稅調整波及，消費信心及情緒都受影響，用餐人數明顯減少。

雄獅旅行社首季財報出爐，第1季合併營收71.46億元，年成長19.21%，第1季歸屬於業主淨利4.26億元，年增30.95%，每股盈餘4.57元，創歷年來首季新高。

雄獅分析，第1季營收、獲利成長主因，受惠春節連假長達9天，寒假、228連假及清明假期出遊需求推升，年初即見明顯成長，季節性旅遊高峰也明顯帶動訂單成長，另一方面，長程國際航線運能持續恢復，助攻旅遊市場全面升溫。

展望後市，雄獅表示，儘管全球經濟受美國關稅政策調整及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢，雄獅逆勢擴展北美市場，今年4月起暑期訂單湧現，日本為人氣首選目的地。

五福旅遊首季合併營收21.89億元，年成長21.52%，歸屬母公司稅後純利1.45億元，每股稅後純益（EPS）達4.29元，較2024年同期成長37.93%，營收、稅後純利、EPS皆創下單季歷史新高。

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五福分析主因，郵輪產品重啟後市場熱烈，東南亞與長程線報名動能持續增溫，日本線維持穩健銷售，成為貢獻營收的重要支柱，東南亞市場因機位供給穩定與價格競爭力提升，報名人數與平均客單同步成長。

五福旅遊指出，在匯率波動、地緣政治及旅遊成本升溫的背景下，消費者回歸理性、偏好高CP值商品與信任品牌，審慎樂觀看待2025年整體旅遊市場動能。（編輯：張均懋）1140508