加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇姿丰：AI賽局北京有很多方式可追上 台灣在美中競爭扮重要角色
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電勁揚22元 台股早盤漲逾200點

2025/5/9 09:12（5/9 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股9日早盤上漲逾200點。（中央社檔案照片）
台股9日早盤上漲逾200點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北9日電）美英達成貿易協議，激勵台股今天開高，早盤最高來到20762點，上漲逾200點。權王台積電開高，漲勢強勁，早盤上漲22元，股價為940元。

其他權值股方面，鴻海上漲1元，為147元，聯發科上漲10元，為1300元；廣達上漲4元，為255.5元。

電子類股指數上漲1.38%、金融類股指數下跌0.34%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.6%。（編輯：楊蘭軒）1140509

延伸閱讀
美英達成貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入4月股災投資人勇敢進場 有交易戶數連3升至414萬戶ETF成分股占指數市值30%限制鬆綁 預計30檔可受惠蘇姿丰：AI賽局北京有很多方式可追上 台灣在美中競爭扮重要角色
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外資加碼14.84億元 買超前10名金融股占半邊天
100
更多編輯台推薦新聞：