台積電勁揚22元 台股早盤漲逾200點
2025/5/9 09:12（5/9 09:47 更新）
（中央社記者何秀玲台北9日電）美英達成貿易協議，激勵台股今天開高，早盤最高來到20762點，上漲逾200點。權王台積電開高，漲勢強勁，早盤上漲22元，股價為940元。
其他權值股方面，鴻海上漲1元，為147元，聯發科上漲10元，為1300元；廣達上漲4元，為255.5元。
電子類股指數上漲1.38%、金融類股指數下跌0.34%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.6%。（編輯：楊蘭軒）1140509
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