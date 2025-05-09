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新台幣連4跌 本週仍勁揚7.56角

2025/5/9 18:29
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）新台幣匯率驚心動魄的一週終於落幕，隨著市場預期心理淡化，匯價穩住30元價位，今天延續區間震盪，收30.308元，微貶0.5分，匯價連4跌。不過因上週五及本週一的「史詩級升值」，單週累計仍勁揚7.56角，週線連6升。

5月初時值台美談判之際，市場對新台幣升值的預期心理發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯，促成新台幣5月2日、5月5日連續2個交易日猛烈升值，盤中飆漲逾1元，更衝出史上第三大成交量。

眼見新台幣狂飆，中央銀行5日緊急召開記者會，由總裁楊金龍親上火線，喊話匯市失序「到此為止」，市場激情散去，新台幣匯率轉為連4貶，但因5日升勢猛烈，本週累計仍升值7.56角或2.49%，週線連6升。

外匯交易員分析，楊金龍喊話過後，接連幾天交易日都看到成交量能有所收斂，出口商也不急於拋匯，加上美元指數回彈，站回100大關之上，均使新台幣升勢受阻，回吐先前「超漲」的幅度。

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新台幣兌美元今天開盤價為30.36元，最高30.254元、最低30.36元。外匯交易員指出，供需兩方力道來回拉鋸測試下，新台幣看來已經站穩30元，如果沒有進一步的消息面發展，或是大量熱錢湧入，新台幣應延續盤整格局，不至於太快見到29元。

中央銀行總裁楊金龍昨日於立法院談及匯率時，公開表示會記取這次教訓，星星之火應該要馬上撲滅，且央行已經啟動專案金檢，打擊炒匯，直到市場恢復平靜才會收手。外匯交易員認為，央行這番表態，也會讓有心人士偃旗息鼓，且淡化升值預期。（編輯：張均懋）1140509

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