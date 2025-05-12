富邦媒4月營收近持平 網家、美而快下滑

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（中央社記者何秀玲台北12日電）電商龍頭富邦媒今天公告4月營收新台幣81.7億元，年增0.65%，接近持平，富邦媒向中央社記者表示，今年以來受大環境影響，零售市場成長動能趨緩，消費者支出轉趨謹慎，不過4月受惠母親節檔期提前啟動，帶動送禮需求挹注營收。

富邦媒今年前4個月營收345.7億元，年減1.2%。富邦媒表示，根據經濟部統計，今年第1季台灣零售業營業額年增僅0.9%，反映市場回歸理性消費的趨勢。在此基礎上，momo持續透過優化商品組合與精準行銷，維持穩定營收。

展望後市，富邦媒表示，7日推出「momo聯播網」，進一步整合影音內容、直播互動與廣告資源，強化品牌與商品的多元曝光，為618年中購物節暖身；將持續推動「科技零售」與「永續創新」雙軌策略，鞏固在電商產業的影響力。

網家4月營收27.18億元，年減1.08%；累計前4個月營收116.67億元，年減5.89%。

網家表示，近期受關稅預期心理發酵影響，4月湧現iPhone搶購潮，進一步挹注後續蘋果新品的銷售動能，為營運添柴火。

電商集團美而快4月營收2.27億元，年減19.54%；今年前4個月營收9.75億元，年減3.13%。

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美而快表示，4月營收比去年同期減少，因持續調整優化營收結構，逐步降低毛利率偏低的生活選物直播業務比重，以及處分虧損的網紅品牌，使營收受影響，能減輕虧損包袱。

美而快指出，UR Living實體複合式商場持續拓點，在網紅經濟與體驗經濟的雙重效益推動下，目前10間實體店營收貢獻比重已超過3成，且多數都開始挹注獲利。（編輯：張均懋）1140512