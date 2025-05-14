AI需求推升上市櫃去年營業利益增3成 台積電破兆居冠

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（中央社記者曾智怡台北14日電）受惠人工智慧強勁需求，經濟部今天表示，113年上市櫃公司營業利益新台幣2兆4211億元，年增30.6%；其中，製造業方面，以電子零組件獲利能力最佳，製造業營利冠軍則是台積電，營利達1兆3171億元。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，整理台灣證券交易所114年4月1日公布的個體財報，以109年起每年均有公布財報的公司為對象（不含KY股及TDR），共1581家。

統計處透過新聞稿指出，受惠AI商機挹注，113年上市櫃公司個體營收淨額24兆3986億元，年增7.4%；營業利益2兆4211億元，年增30.6%；營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。

其中，製造業部分，上市櫃公司製造業者有1098家，占整體上市櫃公司69.4%；如依113年營收規模觀察，則占82.5%。

統計處表示，113年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1379億元，年增6.7%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升，其中電腦電子產品及光學製品業9兆6986億元，年增3.3%；電子零組件業6兆665億元，年增18.3%，兩者營收淨額合占製造業78.3%，對製造業營收成長貢獻約6.6個百分點。

在傳統產業部分，化學材料及肥料業面對石化原料價格回升及國際市場競爭加劇情勢，年增0.6%；石油及煤製品業則受國際油價疲軟及市場供給過剩影響，油品銷售價量減少，年減6.9%。

製造業營收淨額前3大公司依序為鴻海3兆2723億元、台積電2兆8804億元及廣達1兆2171億元。

獲利能力方面，統計處指出，113年製造業上市櫃公司營業利益1兆9664億元，年增32.2%，營業利益率9.8%，較上年增加1.9個百分點，其中以電子零組件業獲利能力最佳，營業利益率24.6%居各業之冠，較上年增加3.7個百分點，營業利益1兆4927億元，年增39%。

石油及煤製品業在市場供給充裕及原油價格波動的環境下，獲利衰退，營業利益率0.04%，較上年減少2.3個百分點。

製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆3171億元、廣達535億元及聯電405億元。

至於非製造業，上市櫃公司非製造業者共483家，占整體上市櫃公司30.6%；依113年營收規模觀察，則占17.5%。

統計處分析，113年非製造業上市櫃公司營收淨額4兆2607億元，年增10.7%，其中批發及零售業2兆1710億元，占整體非製造業營收淨額逾5成，年增7.2%，主因批發業者受惠新興科技應用持續擴展，挹注相關晶片及記憶體通路商出貨動能，以及零售業者拓展營業據點，加上線上線下行銷活動挹注所致。

運輸及倉儲業則因全球商品貿易成長，地緣政治衝突推升運價，以及跨境旅遊及中轉商機帶動航空載運需求，年增14.3%。

非製造業營收淨額前2大公司依序為文曄4549億元、統一超2107億元。

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獲利表現部分，統計處表示，113年非製造業上市櫃公司營業利益4547億元，年增24.3%，營業利益率10.7%，較上年增加1.2個百分點，其中以運輸及倉儲業在運價上漲、油價下跌雙重利基下，推升獲利大幅增加，營業利益1157億元，年增72.5%，金額及增幅均居首位，營業利益率16.8%，較上年增加5.7個百分點。

非製造業營業利益前2大公司依序為中華電431億元、長榮航342億元。（編輯：潘羿菁）1140514