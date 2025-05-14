金融業整併帶動 資誠：去年台灣併購交易總額成長81%

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（中央社記者張璦台北14日電）資誠今天指出，據統計，2024年台灣併購市場交易總額大幅成長81%，達162.2億美元，創近6年來次高，主因國內金融業整併及投資熱絡所帶動；同時，併購件數微幅年減至121件，但亦寫近6年來次高水準。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會，今天發布「2025台灣併購白皮書」。

資誠指出，2024年全球市場迎來美國聯準會的首度降息，資金壓力有所減緩，加上景氣復甦近一步推動併購市場回暖，全球併購交易件數與金額皆相較前一年度增加4%，終止連兩年下滑趨勢。其中，北美市場為推動交易總額和件數成長的主要動能，而歐洲、亞洲市場則對市場多採觀望，態度較為保守。

資誠表示，經統計，2024年台灣併購交易總額大幅年增81%，達162.2億美元，交易件數則些微衰退至121件，但併購交易總額和件數皆為近6年來次高。

資誠分析，2024年台灣併購金額成長主要受國內金融業整併及投資熱絡所帶動，顯示國內金融業者具充足投資動能並積極尋求多元化管道以持續擴大版圖。

資誠進一步指出，2024年國內企業赴海外投資案件數也創歷史高點，達46件，其中又以中小型併購案件（5000萬美元以下）成長最為明顯，顯示國內企業更加積極向外布局以取得新市場、新客戶、新技術。

同時，資誠提及，中國市場面臨經濟及政策不確定性影響，2024年併購交易金額及件數皆呈下滑態勢，其中，整體交易金額較2023年下降18%，下探至近10年新低的1488億美元。

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此外，為洞悉台灣企業對併購關鍵議題的看法，資誠表示，今年度併購白皮書共蒐集202份問卷調查，調查對象包括產業公司、私募創投和服務機構；受訪者認為，全球貿易新變局下，關稅、區域化、短鏈生產等為重要關鍵字，同時，生技醫療、電子零組件與半導體引領併購潮流，民生消費領域也具成長潛力。

資誠指出，美國總統川普政府就職後即宣布全面性的對等關稅政策，不僅重挫全球金融市場，也帶來經濟動盪，展望未來，雖全球經貿局勢充滿變數，未來充滿各式不確定性，但透過建構具韌性的供應鏈，並採取全球多元市場布局策略，可有效應對快速變化的經貿局勢並達到分散風險效果。（編輯：黃國倫）1140514