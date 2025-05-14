境外電商營業稅制度上路8年 貢獻國庫404億元

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（中央社記者張璦台北14日電）Google等境外電商繳納營業稅制度上路至今滿8年，財政部今天表示，截至今年4月底，已有186家境外電商辦理稅籍登記；從106年5月1日起至今年2月底，境外電商報繳營業稅達新台幣404億元。

隨數位經濟蓬勃發展，民眾常常透過網際網路或其他數位方式，向在台灣境內無固定營業場所的外國事業、機關、團體、組織（比如Google、Apple、Amazon、Netflix等），購買電子勞務。

為掌握稅源，維護租稅公平，台灣自民國106年5月1日起實施跨境電子勞務交易課徵加值型營業稅制度，境外電商銷售電子勞務給境內自然人的年銷售額逾一定基準、現為新台幣60萬元，就要在台灣辦理稅籍登記、開立雲端發票及報繳營業稅。

財政部今天指出，據統計，截至今年4月底，已有186家境外電商辦理稅籍登記；從106年5月1日起至今年2月底，境外電商報繳營業稅達404億元。

財政部官員進一步說明，所謂電子勞務有3種樣態。第一，經由網路或其他電子方式傳輸下載儲存至電腦設備或行動裝置，所使用的勞務；比如要下載到裝置才能玩的遊戲。

第二，不須下載儲存於任何裝置、而於網路或以其他電子方式使用的勞務，包括線上遊戲、廣告、視訊瀏覽、音頻廣播、資訊內容（比如電影、電視劇、音樂等）、互動式溝通等數位型態使用的勞務。

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第三，其他經由網路或電子方式提供使用的勞務，例如透過訂房網訂房住宿等經由外國營利事業的網路平台提供、而於實體地點使用的勞務。

此外，財政部提醒，民眾向境外電商購買電子勞務時，記得留存正確電子郵件信箱作為載具，以索取境外電商開立的雲端發票，除增加自身發票中獎機會，也可協助政府監督境外電商依法納稅。（編輯：張若瑤）1140514