關稅明朗利多退燒 亞股收跌中止連4漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲股巿今天收盤下跌，連漲4個交易日的走勢結束，因為這一波部分源自於巿場對美國關稅疑慮降低所帶動的漲勢正在消退。

彭博報導，主要股市指數已回升到美國總統川普在4月2日宣布「對等關稅」之前的水準，投資人正在思考該如何調整投資組合。儘管美國衰退風險降低，帶動投資情緒回暖，受到上個月股巿震盪衝擊的許多投資人仍步步為營。

瑞士寶盛集團（Julius Baer）中國策略師李察．唐（Richard Tang）說：「市場已經反映了一定程度的美中貿易緊張降溫。因此，我們預期中國巿場恐需更長時間才能從當前水準回到或超過3月時的高點。」

透過 Google News 追蹤中央社

日股基準日經指數今天收跌0.98%，來到37755.51點。港股恆生指數收跌0.79%，來到23453.16點。上證指數收跌0.68%，來到3380.82點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、雅加達、新加坡股巿收漲；首爾、台北、馬尼拉、吉隆坡股市收跌。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140515