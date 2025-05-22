台股跌132.95點
2025/5/22 13:40
（中央社台北22日電）台北股市今天開低走低，收盤跌132.95點，為21670.96點，跌幅0.61%，成交金額新台幣2976.5億元。
加權指數開盤為21733.82點，盤中最高21803.91點，最低21585.31點；不含金融股指數18787.06點，跌126.84點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.73%、食品股跌0.59%、塑化股跌1.30%、紡織股跌0.86%、機電股跌0.71%、造紙股跌0.46%、營建股跌0.58%、金融股跌0.13%。
委買張數2048萬2116張，委賣張數942萬7109張，成交張數591萬8055張。
收盤時上漲226家，下跌751家，持平82家。
成交量前5名個股為主動群益台灣強棒、陽明、中信金、萬海、復華富時不動產。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
漲幅前5名個股為萬海、精成科、志聖、新紡、台火。
跌幅前5名個股為茂矽、喬山、創控、裕隆、聯鈞。1140522
- 2025/05/22 13:59
- 台股跌132.95點2025/05/22 13:40
- 2025/05/22 11:00
- 2025/05/22 09:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
電子、傳產走弱 台股盤中下挫218點跌破21600點