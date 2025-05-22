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台股跌132.95點

2025/5/22 13:40
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（中央社台北22日電）台北股市今天開低走低，收盤跌132.95點，為21670.96點，跌幅0.61%，成交金額新台幣2976.5億元。

加權指數開盤為21733.82點，盤中最高21803.91點，最低21585.31點；不含金融股指數18787.06點，跌126.84點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.73%、食品股跌0.59%、塑化股跌1.30%、紡織股跌0.86%、機電股跌0.71%、造紙股跌0.46%、營建股跌0.58%、金融股跌0.13%。

委買張數2048萬2116張，委賣張數942萬7109張，成交張數591萬8055張。

收盤時上漲226家，下跌751家，持平82家。

成交量前5名個股為主動群益台灣強棒、陽明、中信金、萬海、復華富時不動產。

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漲幅前5名個股為萬海、精成科、志聖、新紡、台火。

跌幅前5名個股為茂矽、喬山、創控、裕隆、聯鈞。1140522

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