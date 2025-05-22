徐旭東：川普沒什麼不好 希望他能帶動自由世界

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（中央社記者張璦台北22日電）遠東商銀股東會今天登場，談到美國總統川普的行事作風，遠東集團董事長徐旭東表示，川普沒有什麼不好，只能說喜歡他，希望他能更帶動自由世界；至於新台幣升值的影響，徐旭東說，集團架構滿好的，但仍要看情況。

遠東國際商業銀行今天召開股東常會，遠東商銀副董事長徐旭東與會，他認為，基本上台灣很不錯，尤其金融服務業動能很強。媒體關切徐旭東與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面聊了什麼、有無機會合作，徐旭東妙回，「（如果）要合作，我現在也不能跟你講；（如果）不合作，也不能跟你講」。

針對輝達選定在北士科興建台灣總部，遠東集團有無規劃布局北士科，徐旭東說，「這個是confidential（機密的）」。

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至於新台幣升值對遠東集團影響，徐旭東表示，集團架構滿好的；新台幣升值或貶值，有時候對集團有幫助、有時候沒幫助，完全要看情況、看市場供需等。

媒體發問很多人害怕川普的狂人作風，徐旭東表示，不能這樣說，川普有的時候很好、有的時候差，「我們只能夠講喜歡他，然後希望他能夠更帶動自由世界」。（編輯：張良知）1140521