業成：銷美比重低 越南廠明年第2季量產

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（中央社記者潘智義台北22日電）觸控面板廠業成董事長周賢穎今天表示，雖然客戶有80%是美國公司，但整體產品只有20%至30%銷往美國，受關稅影響程度相對較低，而越南廠照進度將在明年第2季貢獻營收。

業成（GIS-KY）今天股東會後舉行線上記者會，周賢穎指出，關稅其實只是美國總統川普的工具，美中已有理性對話基礎，但90天緩衝期以後狀況還不知道。業成產品出貨給下游組裝廠，部分組裝廠已從中國移轉到其他國家，因此影響小很多。

周賢穎說明，新台幣升值影響不大，因主要製造仍在中國，雖有一部分在台灣製造，但比例較小。美國一開始提出的關稅其實是不太可能實現的數字，畢竟高關稅對美國殺傷力也很大。

周賢穎指出，雖然美中關稅壓力緩和，但越南非常早與美國完成協商，較適合生產，越南廠已取得土地，依計畫在今年第3季動土，明年第2季生產；若有再增車用產品生產需求，則考慮到泰國生產。

他說，越南廠產線初期以觸控產品優先，未來再視新的策略方向調整，可能包括光學、玻璃加工有關。

周賢穎解釋，目前觸控及顯示產品占營收8成，盼提高光學、指紋辨識、車載產品比重，預估2028年、2029年3類產品合計占營收5成。

他進一步說明，光學產品主要應用於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR），目前占營收比重仍低，但看好未來成長性，已持續在台中后里廠投入光學新產品研發；同樣具成長性的指紋辨識產業，也有在后里生產。

雖然指紋辨識產品目前產量不大，但周賢穎分析，近年每年以20%至30%速度成長，除韓國客戶穩定出貨，在既有的中國客戶外，也期盼其他中國知名手機品牌能成為新客戶。

關於指紋辨識產品種類，他說，目前超聲波、電容式方案的量大致相當，但市場潛力很大。以手機市場為例，全球有機發光二極（OLED）手機每年大約銷售7億支，扣除蘋果（Apple）的2億支，大約還有5億支可用屏下指紋辨識，目前超聲波大約4000萬支至5000萬支採用，約占10%，未來成長空間很大。

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至於玻璃蓋板產能，中國廠1個月約15萬片，台中后里每月產能約3萬至4萬片3D玻璃鍍膜。

他指出，今年資本支出總金額原訂新台幣37億元，其中越南廠占17億元，光學類投資20億元；實際上可能追加光學產品10幾億元，資本支出總額將調高為50億元至60億元。（編輯：張良知）1140522