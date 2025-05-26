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群電股東會通過配息6元 看第2季急單效應動能強

2025/5/26 11:06（5/26 11:38 更新）
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群電今天股東會通過每股配息6元，平歷史新高。展望今年，公司看好美國對等關稅90天寬限期帶動急單效應，第2季營運動能轉強，惟關稅結果未定，下半年還要再觀察，圖為群電總經理曾國華。（中央社檔案照片）
群電今天股東會通過每股配息6元，平歷史新高。展望今年，公司看好美國對等關稅90天寬限期帶動急單效應，第2季營運動能轉強，惟關稅結果未定，下半年還要再觀察，圖為群電總經理曾國華。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）群電今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利新台幣6元，平歷史紀錄。展望今年，群電表示，對等關稅90天寬限期帶動急單效應，第2季營運動能強，至於下半年還要再觀察。

群電去年營收371.76億元，年增2.3%，為歷史第3高；歸屬母公司淨利33.41億元，年增1.4%，續創歷史新高紀錄，每股純益8.34元。今天股東會通過每股配發股息6元，配發率71.9%，配息基準日訂為6月16日，股利發放日7月9日。

另外群電今天股東會補選1席獨立董事，通過由台北科技大學講座/終身特聘教授賴炎生出任。

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展望今年，群電第1季受到輝達（NVIDIA）RTX50系列晶片缺貨影響，高階電競筆電電源產品出貨遞延，歸屬母公司淨利4.03億元，季減53.2%，比去年同期縮水40.8%，每股稅後純益1.01元，創下近5年新低。

不過群電表示，美國對等關稅90天寬限期，帶動急單效應，觀察第2季營運動能明顯轉強，惟關稅結果未定，下半年產業情況還要再觀察。（編輯：楊蘭軒）1140526

#輝達
#群電
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