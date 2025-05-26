凱基人壽：新台幣升1角 匯損衝擊約17億元

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（中央社記者羅元駿台北26日電）凱基人壽今天表示，若新台幣升值1角，將會產生新台幣17億元的匯損，而內部估算新台幣價位在30.7元至30.8元是外匯準備金的損平點，5月升值確實會直接影響損益，但公司整體損益仍要考量外匯影響數、投資收益以及壽險業務收益等。

凱基金今天舉行2025年第1季線上法說會，今年首季稅後淨利為87億元，年成長6%，每股盈餘（EPS）0.52元。

凱基金指出，子公司凱基人壽今年第1季稅後淨利61.8億元，年成長20%，持續以穩健投資組合管理維持投資收益，避險前經常性收益率為3.6%，較2024年同期增加15個bp（基本點）。

凱基人壽說明，截至4月底外匯價格變動準備金餘額為212億元，估算新台幣價位在30.7元至30.8元是外匯準備金的損益兩平點，5月新台幣升值的確會直接影響損益。

凱基人壽表示，若以新台幣升值1角計算，影響公司的匯損數約17億元，但人壽的外匯避險工具多，例如避險工具評價利益、替代貨幣避險（Proxy hedge）的評價利益等，實際升值1角的影響數是小於17億元。

凱基人壽強調，損益並非只有新台幣升值的影響，也包含外匯影響數、投資收益，以及壽險業務的收益等。

根據凱基人壽投資組合顯示，今年首季國外債券占整體投資約70.7%、投報率為3.97%，國內債券占10.6%、投報率為3.16%；國外股票占4.1%、投報率為7.94%，國內股票占7%、投報率為15.87%。另外，占整體投資3.4%的不動產則因今年首季資產重新評價，產生評價損失，不動產的投報率下降為負0.29%。

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凱基金表示，凱基銀香港分行預計今年6月開幕，台灣部分也積極申請財管2.0執照，持續提供高資產客戶多元的商品與服務。

凱基證今年首季的股權承銷市占率7.2%、市場排名下滑至第4，債券承銷市占率9.9%、排名第3。凱基證說明，今年首季表現暫時落後，內部目標以維持承銷市場排名前1、2名為主。（編輯：張均懋）1140526