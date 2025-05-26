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首季有線電視戶數433萬戶探新低 連續7年半下滑

2025/5/26 19:29（5/26 19:58 更新）
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NCC公布今年第1季有線電視訂戶數為433萬4870戶，再創調查新低水準。（中央社檔案照片）
NCC公布今年第1季有線電視訂戶數為433萬4870戶，再創調查新低水準。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北26日電）NCC公布今年首季有線電視訂戶數為433萬4870戶，再創調查新低水準，季減2.2萬戶，戶數連續30季下滑。觀察6大有線電視多系統集團（MSO），僅中嘉微幅季增，其餘業者都呈現季減。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第1季有線電視訂戶數，戶數由有線電視系統定期申報，目前有線電視普及率為44.62%。

觀察6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約361.4萬戶，約占整體比率83.37%。六大MSO中，僅中嘉微幅季增0.06%，其他MSO皆呈下滑，整體獨立系統下滑幅度也較MSO來得大，季減幅達1.03%。

業界分析，觀眾收視習慣改變，確實也讓戶數持續下滑，目前系統業者積極推出寬頻服務，未來有線電視戶數跟寬頻戶數確實可能出現黃金交叉，不少業者積極喊話，力拚提高寬頻滲透率，讓寬頻收入可以彌補視訊收入的下滑。

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NCC的113年通訊傳播市場報告顯示，詢問民眾從有線電視系統改為觀看OTT原因，以傳統電視服務沒有想看的電視節目為多數，占比為48.2%，其次為傳統電視服務廣告太多居次，占比為45.2%，再來是傳統電視服務觀看地點較不具彈性居第3名，占比為31.7%。

台灣有線電視戶數2011年調查時近510萬戶，2013年一度下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達526萬9940戶，當時家戶普及率達61.02%，隨後連續30季下滑到目前433.4萬戶新低，家戶普及率為44.62%。（編輯：張均懋）1140526

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