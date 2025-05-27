嚴陳莉蓮：裕隆代工三菱電動車 2026年可出口紐澳

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）裕隆今天上午舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，已與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標2026年可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場，她表示，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆集團2024年合併營收新台幣857.7億元，每股稅後純益3.78元，嚴陳莉蓮在股東會致詞表示，即使面對產業環境的挑戰，去年仍努力維持穩定的營運績效。

在汽車事業，嚴陳莉蓮表示，裕隆致力拓展電動車事業，納智捷（LUXGEN）電動車以完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；此外，裕隆也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標2026年可供車給日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）出口到澳洲及紐西蘭市場。

生活事業方面，嚴陳莉蓮指出，去年新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，目前已成為新店的核心商圈，持續為裕隆挹注更多的獲利動能。

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在企業永續，嚴陳莉蓮表示，裕隆在綠能發電、綠色採購、照顧弱勢族群等方面持續善盡社會責任。

展望未來，嚴陳莉蓮指出，大環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。（編輯：楊蘭軒）1140527