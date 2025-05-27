富邦媒蔡明忠：推展新事業 盼下半年營運比上半年佳

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（中央社記者何秀玲台北27日電）富邦媒今天召開股東會，董事長蔡明忠表示，去年繳出了一個雖不滿意，但還可以接受的成績單，雖今年上半年壓力仍大，因發展新事業，沒辦法短時間內就看到很好成效，不過預期今年下半年營運應會比上半年好。

富邦媒今天股東會中通過去年度盈餘分配案，決議每股配發股利13.3元，包括現金12.8元（盈餘配息12.3元、法定公積0.5元）與資本公積配股0.5元。

談到台灣電商市場，他指出，台灣線上購物滲透率僅在12、13%，相對於線上購物較發達的國家，如鄰近韓國約30多%滲透量仍有落差。台灣線上購物疫情期間因受惠於疫情紅利，疫後民眾恢復到實體或出國消費，因此這2年台灣線上購物成長率為個位數。他認為，以台灣電商目前滲透率，未來還有很大成長空間，應有機會超過20%。

至於富邦媒未來展望，蔡明忠說，將有三大面向，首先是營運升級與永續轉型，打造電商生態圈。去年起富邦媒布局新事業，推出平台電商「mo店+」、數位廣告和直播等3項新業務，希望帶來新成長動能。其中mo店+上架商品已突破百萬件，也帶動日均活躍使用者數的成長。

富邦媒也升級廣告科技布局，今年5月推出「momo Ads升級版」廣告平台與「momo聯播網」，整合站內外流量資源，協助品牌和商家精準投放廣告，為富邦媒帶來更多成長動能。

再來是繼續拓展綠色物流體系，打造高效一日到貨的生活圈，為了強化最後一哩路，推動南北倉儲整合的計畫，去年啟用南區物流中心，大幅度縮短南台灣消費者的等待時間。

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他表示，有朋友第一次在momo購物網買東西，早上9時45分下單，下午4時就送到家裡，還傳簡訊告訴他「這真是天下的奇蹟」，他認為還有很多第一次體驗電商購物的客戶，是富邦媒還沒真正觸及，因此仍看好整體電商產業未來發展。

第三是繼續深化綠色會員制度，從包裝減量，物流減碳到綠色選品，全面推動網購流程的低碳轉型。（編輯：楊凱翔）1140527