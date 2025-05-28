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台股漲幅收斂 盤中勁揚逾百點

2025/5/28 10:50
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美國總統川普暫緩對歐盟的關稅上調，加上美債殖利率回落，27日美股4大指數齊揚，激勵今天台股開盤一度強彈近300點，可惜追價力道不足，集中市場10時40分漲129.17點至21465.71點，成交值約新台幣1536億元。

3大權值股同步開高，台積電早盤最多上漲20元至985元；鴻海最多上漲2元至154元，隨後一度回落平盤；聯發科最多上漲25元至1305元，盤中一度翻黑。

個別的中小型題材股今天表現搶眼，BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY盤中股價漲幅超過4%；均熱片廠健策盤中漲幅也超過5%。

今天上市櫃的新股意藍與兆聯實業，掛牌首日盤中股價漲幅也都接近5成左右。

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PGIM保德信基金經理人廖炳焜分析，隨著這波台股反彈收復關稅跳空缺口，加上題材面不斷，市場投資情緒已扭轉保守悲觀心態。然近期川普減稅政策引發市場對美國債務赤字問題惡化擔憂。

廖炳焜表示，整體來看，由於指數來到挑戰年線的相對高檔位置，量能萎縮，台股高檔震盪難免，本週市場焦點聚焦輝達（NVIDIA）財報，將牽動AI族群走勢。（編輯：楊凱翔）1140528

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