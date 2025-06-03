東元強攻電網變壓器和AI基礎建設 拚能源多元化應用

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）電機大廠東元今天上午舉行股東會，董事長利明献表示，目標海外市場業績比重超過50%，設立區域中心總經理制度，積極布局北美韌性電網和AI基礎建設應用，並深耕強韌電網和能源多元化產品，強攻變壓器產品，至於關稅和匯率變數影響有限。

利明献上任東元董事長剛滿1年，他在回應媒體自我評價時謙虛笑說，「剛好及格」，他說打分數很難，希望每年成績可以上升5個百分點。

東元今天上午舉行股東會，歷時40多分鐘結束，會中順利通過每股配發現金股利新台幣2.2元等議案，在回覆股東提問談到海外布局時，利明献指出，目前非台灣市場占比低於50%，未來海外市場業績占比盼超過一半。

利明献指出，東元積極布局北美和東南亞市場，其中北美市場有美國關稅政策和對等關稅談判因素，帶動北美市場強韌電網和人工智慧（AI）基礎建設龐大需求，東元會積極布局北美韌性電網和AI基礎建設應用，供應電機馬達、變壓器、資料中心設備、電氣開關等產品。

在東南亞市場，利明献指出，東元在新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓等積極布局，設立區域中心總經理制度，利用區域中心制度整合中國大陸、北美、東南亞、歐洲等區域總經理，提高與總部整合效率與業務發展。

會後利明献接受媒體採訪談到關稅和新台幣匯率議題，利明献表示，匯率是市場運作和價格調整，影響多方投資與貿易等業務發展、甚至國家產業政策調整，除了匯率，包括關稅、利率等，變化動態，也是企業的成本。

利明献指出，關稅對東元集團影響不大，但對北美市場仍有不確定性，買方態度可能延遲，要等到7月之後關稅政策確定，至於匯率對第2季獲利影響不大，東元外幣曝險比重不高，也可透過自然避險等降低風險。他指出，匯率避險規劃可視為企業的經營成本之一。

談到能源電力規劃，利明献表示，東元主攻電力能源相關業務，持續研發更佳能源解決方案，全球各國都在布局強韌電網和能源多元化，東元在兩大領域也會積極布局。

股東在會中提問變壓器產線規劃，總經理高飛鳶指出，東元併購的伸昌電機廠房空間不足，今年先在東元中壢廠建置高壓變壓器產線，第2季整理廠房作業，預估第3季底大約9月建置完成，10月起投產，預估2026年第2季滿載。

高飛鳶表示，因應未來變壓器訂單需求，東元規劃在觀音廠擴大新廠，預估2027年第4季完工投產，預估初期年產出規模新台幣10億元。

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電力級變壓器方面，高飛鳶指出，已在中壢廠生產，預估2026年第3季取得製造廠家許可，2029年第1季規劃取得台電審查。

談到未來10年減碳50%目標進展，利明献指出，從2020年計畫開始到2024年，進度良好，到2024年進度已達到38%，減碳5.5萬公噸，東元到2030年再生能源使用比重達到30%，到2024年太陽能用電量比重約15%，再生能源目標沒有問題。（編輯：楊蘭軒）1140603