關稅緩徵刺激拉貨動能 群電第2季營收拚雙位數季增

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）對等關稅暫緩的拉貨效應持續，群電今天公布5月營收新台幣30.14億元，月增0.8%，年增1.1%，表現淡季不淡。公司看好6月營收有機會持續攀升，整體第2季營收季增率將力拚雙位數成長。

群電今天表示，第2季向來是筆電產業的傳統淡季，但多數品牌客戶希望在關稅寬限期內，將美國市場第3季的安全庫存需求提前備妥一部分，5月整體筆電（NB）客戶的拉貨力道穩健提升。

不過，5月新台幣兌美元急升，對群電營收、獲利造成影響。群電表示，匯率衝擊甚至比對等關稅還要大，群電約9成收入是以美元計價，5月新台幣兌美元較4月升值約7%，光是匯率變動，公司換算成新台幣的營收金額瞬間減少6%至7%，否則群電5月營收的成長幅度還會更大。

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累計群電今年前5月營收144.48億元，年增5.9%。展望6月，公司表示由於中國出口至美國的筆電仍須被課徵20%的芬太尼關稅，NB品牌正加速中國以外的組裝產能布建，有利公司筆電電源訂單需求。

同時，群電表示，AI伺服器用的高功率電源（High Power）及通訊電源6月都有新產品正式放量，群電看好6月營收有機會持續攀升，整體第2季營收季增率將力拼雙位數成長。（編輯：楊凱翔）1140603