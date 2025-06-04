股匯齊揚 新台幣終止連3貶收29.952元

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國4月職缺數優於預期，加上美股領漲，激勵台灣今天股匯市同步走揚，台股大漲491點，新台幣兌美元也終止連3貶，收盤收在29.952元，升5.3分，台北及元太外匯市場總成交金額17.915億美元。

美國經濟數據傳出好消息，美國勞工部公布的4月職缺數略高於預期，且市場期待「川習會」緩和緊張態勢，美股4大指數收盤齊揚，美元指數也上漲。

美股收紅，且台積電釋出AI市況樂觀前景，台股今天開高走強，終場大漲491.16點，收今天最高21618.09點。外資也轉賣為買，三大法人今天全數買超，合計買超285.51億元，其中光是外資就達203.37億元。

新台幣今天以30.02元開盤後，早盤先是反映美元走揚，一度小貶，隨後因台股上漲及熱錢流入，匯價由貶翻升，午後更因外資匯入轉趨積極，升幅擴大，最高觸及29.933元。

外匯交易員指出，由於台股大漲帶動，新台幣得以終止連3跌，但交投區間仍窄，主因是買賣雙方勢均力敵，尤其出口商眼見升值大方向底定，不再惜售，只要匯價稍有拉回，就會進場拋匯，貶值空間有限。

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外匯交易員接著表示，川習會的消息反覆，而對等關稅、半導體關稅結果尚未出爐，市場觀望氣氛仍未散去，難以出現明確方向性，國際匯市偏向各自表態。

央行統計，美元指數今天反彈0.28%，亞幣升貶互見，人民幣微跌0.01%，日圓下挫0.88%，新台幣小漲0.18%，韓元則在總統大選結束後，展現強勁升勢，上漲0.37%。（編輯：林淑媛）1140604