國巨：芝浦邀會面已敲定 收購可獲日本政府核准

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨4日表示，芝浦提議與國巨會面，雙方會議已排定，國巨期盼藉此雙方深入了解，進一步探討雙方未來合作可能性，此次會晤可成為雙方建立長期合作關係的關鍵起點。

國巨在2日表示，已重新提交公開收購芝浦電子相關申請，根據與日本政府經濟產業省（METI）討論，國巨預期將可在公開收購期間內，取得此次公開收購芝浦電子股份必要核准。

國巨透過英文新聞稿指出，日本長期是全球電子零組件技術領導者，並相信日本企業若善用其他資源與全球銷售通路，可提升營運績效，持續在全球市場取得更高地位。

國巨表示，技術是芝浦的核心DNA，也是芝浦長期在負溫度係數（NTC）熱敏電阻技術領域保持領先的關鍵。國巨了解這是芝浦評估國巨收購提案的重要考量因素之一。

國巨指出，無意改變芝浦DNA，期盼透過國巨資源和投資挹注、以及全球平台協助下，芝浦能繼續在NTC技術保持領先。

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國巨認為，雙方合作可在確保日本技術優勢前提下，為芝浦及其所有股東達成更大的經濟成就，並邁向全球舞台。

國巨從5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，預計今年第3季完成。國巨在5月底股東會時透露，先以收購超過50%比重為短期方向，未來不排除持續增加收購比重、延長公開收購時間，目標將使芝浦電子變成國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市。（編輯：楊凱翔）1140605