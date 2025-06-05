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公務員新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象
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中菲行通過配息5.2元 因應全球變局拓展美墨巴市場

2025/6/5 13:29（6/5 13:36 更新）
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貨運承攬業者中菲行5日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣5.2元。圖為執行長施振昇（左）、董事長錢文莉（右）。（中菲行提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月5日
貨運承攬業者中菲行5日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣5.2元。圖為執行長施振昇（左）、董事長錢文莉（右）。（中菲行提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月5日
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（中央社記者吳家豪台北5日電）貨運承攬業者中菲行今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣5.2元，中菲行執行長施振昇說，為因應美中貿易緊張及台資企業在美國的投資布局，中菲行將積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場。

中菲行發布新聞稿指出，在全球利基市場建立超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區。施振昇認為，隨著愈來愈多企業在「中國+1」策略下將生產拓展到中國以外的地區，中菲行的物流服務更能凸顯價值。

他說，無論是搬遷至越南、馬來西亞、泰國、印度或其他國家，當地的法規、清關流程、貨運能力與物流基礎建設都大不相同。中菲行在當地的專家能協助客戶化繁為簡，加速拓展，是協助企業順利啟動「中國+1」策略的推手。

施振昇進一步表示，企業正面臨如何解讀新關稅政策及對業務影響的難題，這需要大量分析工作。中菲行推出的「美國貿易合規諮詢服務」，為企業提供一個實用且具成本效益的方案，協助管理與貿易相關的風險並節省成本。

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中菲行指出，在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，穩健的國際財務管理尤其重要。中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。

此外，中菲行積極運用人工智慧（AI）驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務，藉由自動化文件與報關流程，預計3年內作業效率可提升30%至50%。（編輯：楊蘭軒）1140605

施振昇
全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流
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