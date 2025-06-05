因應台幣強升 富壽外匯準備金270億元5月沖抵用罄

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（中央社記者羅元駿台北5日電）富邦金今天表示，金控的股利發放計畫沒有要調整，富邦人壽的現金股利待主管機關審核；至於因應5月新台幣強升，外匯價格變動準備金餘額新台幣270億元，已全數沖抵用罄。

富邦金今天舉行2025年第1季線上法說會，今年首季稅後淨利達410.6億元，年增35%，每股盈餘（EPS）3元，其中金控總資產逾12兆、年增5.2%。

富邦金表示，富邦人壽已申請並適用外匯價格變動準備金新制，也申請增提100億元，5月底外準金餘額共有270億元，不過爲沖抵5月新台幣強升影響，目前已用盡。

富邦金強調，會繼續依據外準金新制的規範提存或沖抵，富邦人壽也將透過損益去增提外準金。

富邦金說明，若新台幣升值1角（0.1元），對損益影響約18億元，不過是在完全不考慮準備金的情況下試算。

富邦金董事會先前通過發放普通股每股現金股利4.25元、股票股利0.25元，合計共發4.5元。外界關心新台幣強升是否影響股利政策。

富邦金總經理韓蔚廷回應，金控的股利發放計畫沒有要調整，而富邦人壽的現金股利則待主管機關審核。

會中法人關心明年富邦金的股利政策，韓蔚廷說，保險業2026年接軌新制後財報的表現方式會不同，也可能影響股利政策，未來股票放在OCI（其他綜合損益）下可以作為發放基礎，不預期未來發放率會降低，但要接近今年底試算完才會有更精準的答案。

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據富邦人壽在法說會揭露第1季投資組合，國外債券占55.8%、報酬率為4.14%，國內債券占13.3%、報酬率為3.1%；股票部分，國內占7.5%、報酬率22.1%，國外股票占6.9%、報酬率17.66%。

另外，富邦人壽第1季現金及約當現金部位高達3126億元，占比6.1%。富邦金說明，國內外股票部位占比下降，主要是反映市場波動及實現股票資本利得，現金則維持較高水位，並視市況動態調整。（編輯：張均懋）1140605