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新台幣緩升格局確立 學者：關稅升值夾擊景氣挑戰大

2025/6/7 08:23
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）2025年全年經濟成長率可望「保3」，不過單看下半年景氣動能，主計總處認為，因拉貨效應告終，估計下半年經濟成長率僅1%。學者認為，新台幣緩升格局確立，在此情況下，出口廠商下半年同時面臨關稅威脅與升值壓力，景氣前景挑戰大。

回顧今年上半年，第1季新台幣在熱錢持續流出之下，延續貶勢，淪為「最弱亞幣」。不過4月起，隨著美國總統川普祭出對等關稅，隨後宣布90天暫緩期，各國排隊與美國談判，市場對亞幣升值預期發酵，加上外資轉為匯入，終在5月初爆發新台幣「史詩級狂升」，連2日盤中飆漲逾1元。

而央行總裁楊金龍親上火線信心喊話，以及加強盤中調節、致電大型出口商要求分散拋匯等多管齊下，5月中旬過後，新台幣匯市回歸穩定，供需大致平衡。

儘管近日新台幣匯率陷入窄幅區間盤整，匯銀人士指出，今年以來，美元明顯轉為偏弱格局，非美貨幣全數走揚，而且近期美國經濟數據略顯疲弱，聯準會9月、12月降息的機率提高，降息題材發酵之下，下半年美元趨勢仍是往下走。

匯銀人士分析，國際美元偏弱，新台幣自然會隨亞幣走升，估下半年新台幣呈現緩升格局；出口商看到此趨勢，拋匯策略明顯改變，過往拋匯多集中月底，現在只要匯價稍有拉回，就會進場賣美元，不再惜售。

中央大學經濟系教授吳大任指出，新台幣上半年已經升值近10%，像台積電這種龍頭企業，還能維持獲利，其他毛利不到20%的產業，新台幣升值加上對等關稅可能15、20%的稅率，獲利恐將由正轉負，下半年可能開始有企業傳出經營不善，甚至走向裁員，這對景氣都是打擊。

中經院副院長王健全進一步指出，今年上半年經濟表現亮眼，但拉貨潮仍集中AI供應鏈，這些族群毛利率佳、對新台幣升值的抵禦能力較強，反而是傳統產業「未蒙其利，同受其害」。

王健全表示，傳統產業面臨5重壓力，第1是日圓貶值，日本製造本來品質就好，如今出口競爭力又勝過台灣，第2為全球供應鏈重組，傳產海外布局成本將提高，第3是中國低價傾銷，第4是對等關稅，最後就是新台幣升值。

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王健全表示，因應美國關稅政策，政府端出規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，有助於減緩衝擊，不過下半年仍要審慎關注市場變化，在廠商經營遇到困難時，適時伸出援手。

吳大任則提醒，關稅衝擊不僅止於下半年出口衰退，更需關注對民間投資的影響；投資是經濟成長的主要動力，如果因為關稅政策，高科技廠商投資重心轉往美國，台灣不只經濟成長動能降速、高薪機會也會減少，這是政府接下來必須審慎關注並妥為因應的課題。（編輯：潘羿菁）1140607

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