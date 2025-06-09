陶朱隱園聯貸傳未繳息 中石化：與該案無任何關聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）媒體報導，威京集團旗下亞太工商聯，2018年底與銀行團簽下新台幣85億元聯貸案，已連續2個月未繳息，銀行團擬處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，「賣房抵債」，該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書。對此，中石化今天發布聲明，強調與該聯貸案無任何關聯。

中石化指出，亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

中石化表示，針對媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

透過 Google News 追蹤中央社

中石化指出，有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行；中石化董事長陳瑞隆僅在協商最後階段出面協助溝通，並提供諮詢意見。

中石化強調，目前公司財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯。中石化將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，以確保資訊公開透明。陳瑞隆下午也將在公司接受媒體採訪。（編輯：楊蘭軒）1140609