中工：陶朱隱園已分戶無追償問題 且非股東

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（中央社記者何秀玲台北9日電）媒體報導作為抵押擔保品的「陶朱隱園」恐遭銀行團處分，中工今天澄清，中工並非持有陶朱隱園23%股權的股東，而是早年與亞太工商聯合建，依比例分回23%，持有12戶；中工強調，因已分戶，與亞太工商聯之間並無連帶追償關係。

報載陶朱隱園聯貸案傳已2個月未繳息，銀行團擬處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品「賣房抵債」，並提到聯貸案由亞太工商聯出面承借、中石化背書。中石化今天澄清，與此案並無關聯，也未提供背書。

有報導提到中工持有陶朱隱園23%股權，中工今天回覆中央社記者詢問，並澄清中工並非陶朱隱園持有23%股權的股東，而是當時合建，中工依照合建比例分回23%。陶朱隱園總戶數共40戶，中工持有12戶，亞太持有28戶。

中工表示，因是合建且已分戶，所以沒有連帶追償的問題，目前中工與亞太工商聯持有戶數正持續銷售中。

中工表示，陶朱隱園自農曆年後開始銷售，已接待約80組客戶、240多人參觀。

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報載中工財報顯示一年內到期長期負債約25.43億元，但現金餘額約32.71億元，是否足以覆蓋債務，中工表示，目前手上的代售資產，除了陶朱隱園之外，還有民生社區的鳴森大苑住宅，包括碧硯閣與鳴森苑、中工雲宇宙廠辦，目前均積極銷售中。

此外，針對媒體報導，中工已允諾銀行團，要針對亞太工商聯增資3億元，來繳付未來這一年的利息，中工表示，增資3億元需要董事會權限，目前並沒有收到這樣訊息。（編輯：張均懋）1140609