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廣達5月營收寫同期高 仁寶匯率影響月減7.5%

2025/6/9 18:38
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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠AI伺服器帶動，廣達5月營收新台幣1602.42億元，月增4%、年增58.2%，創同期新高。仁寶電腦5月合併營收576.25億元，月減7.5%、年減25.4%，出貨符合預期，但受美元貶值影響。

廣達5月營收1602.42億元，月增4%、年增58.2%，創歷史同期新高；今年前5月營收7999.25億元，年增74.82%，改寫同期新高紀錄。

受惠人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，廣達第1季獲利創單季歷史新高，歸屬母公司稅後淨利約194.98億元，季增22.8%、年增61.6%，每股盈餘5.06元，賺逾半個股本。

廣達財務長楊俊烈表示，伺服器業務的能見度越來越好，高階伺服器將從今年第2季開始發力，未來發展仍然取決於晶片供應狀況。

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仁寶電腦5月合併營收576.25億元，月減7.5%，較去年同期減少25.4%；前5月合併營收3190.21億元，年減9.9%。仁寶指出，5月出貨240萬台，符合預期，營收月減7.5%主因匯率波動，受到美元貶值影響。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，去年仁寶PC出貨有26%是人工智慧個人電腦（AI PC），今年雖然全球環境挑戰很多，但有企業換機潮助陣，審慎樂觀看待下半年；去年伺服器營收占比低於2%，期待今年有雙位數成長。（編輯：林家嫻）1140609

伯納多羅
仁寶3月營收月增12.9% 與客戶洽商關稅生效後出貨
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