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LINE Bank攜手永豐金證券推定期存股 純網銀首家

2025/6/9 19:59
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（中央社記者蘇思云台北9日電）繼日前發布新募集ETF申購服務後，純網銀LINE Bank今天表示，快金融平台積極突破金融服務疆界，LINE Bank攜手永豐金證券推出定期存股或存ETF服務，也是純網銀首家推出此服務的業者。

LINE Bank今天發布新聞稿，台灣人愛「存股、存ETF」，5月底台股ETF受益人數也創新高，觀察市場需求，LINE Bank繼與富邦證券、凱基證券合作後，再宣布永豐金證券加入證券交割帳戶綁定的行列，成為首家提供綁定3家大型券商證券戶供投資人選擇，也是首家推出「定期存股/存ETF」約定服務的純網銀。

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LINE Bank指出，透過簡單直覺的介面，用戶可以約定永豐金證券「豐存股」的定期定額、定期定股，另外也能透過永豐金證券「股利再投入」，將入帳後的台股、ETF股利再度投入市場。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank的快金融平台積極突破金融服務疆界。以民眾重視的台股ETF來說，在LINE Bank的APP中，不但能線上申購新募集ETF，還能輕鬆瀏覽多種ETF標的排行榜單，可以快速掌握市場脈動，並預約存股、存ETF。（編輯：張均懋）1140609

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