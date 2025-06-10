統一超5月營收逾300億創同期新高 受惠展店與新商品

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（中央社記者何秀玲台北10日電）超商龍頭統一超公布5月營收新台幣300.58億元，年增6.62%，創同期新高，受惠於台灣7-11持續展店，以及推出會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等新商品與服務；轉投資事業包括康是美、菲律賓7-11、台灣星巴克等均表現亮眼，挹注整體營收成長。

統一超今年前5個月營收1432.2億元，年增5.24%。

統一超表示，展店方面，截至今年5月底全台7-11門市已超過7130家。另外，台灣7-11深化會員服務及提升點數應用，目前約1850萬位會員，有效帶動5月會員交易金額持續創歷年同期新高，年增超過1成；鮮食部分，因持續販售差異化商品，整體業績成長近1成。

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邁入夏日旺季，5月針對高溫炎熱的體感商機，飲料、冰品等類別持續開發話題新品，帶動飲料類別業績成長逾1成，皆推升統一超5月營收。

展望6月，將迎接超商傳統旺季，統一超表示，台灣7-11將針對開發適合夏季出遊，與抗高溫季節體感型商品，整合線上和線下服務，以開創門市新銷售機會，掌握超商夏日旺季商機。（編輯：張均懋）1140610