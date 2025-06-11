研調估2025年AI伺服器出貨181萬台 高階款突破百萬

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（中央社記者潘智義台北11日電）美中貿易戰未停，且美國持續擴大對中國AI運算力技術、產品封鎖，皆未影響主要業者繼續大舉建置AI資料中心。DIGITIMES預估，2025年全球人工智慧（AI）伺服器出貨181萬台，搭載高頻寬記憶體（HBM）的高階AI伺服器出貨將突破百萬台，較2024年成長4成。

DIGITIMES分析，以高階AI伺服器的採購對象而言，因商用圖形處理器（GPU）叢集（cluster）效能進展迅速，以及部分雲端用戶加快AI特殊應用積體電路（ASIC）採用步調，預期2025年北美大型雲端業者的採購比重將回升至7成。

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不過，企業客戶2025年採購占比預期維持在2成，主因關稅戰及景氣不明，對企業總體資訊電子（IT）資本支出影響顯著。中系雲端業者2025年因受到美國政府對輝達（NVIDIA）銷往中國的H20晶片實施出口管制影響，出貨比重恐降至不足1成。

DIGITIMES指出，2025年高階AI伺服器採購量成長最快的預估為甲骨文（Oracle），主因甲骨文為OpenAI的星際之門計畫（Stargate Project）合作業者中最積極者之一；而北美4大雲端業者2025年仍將採購大量高階AI伺服器，並以微軟（Microsoft）採購成長幅度最高，將近8成；Google採購量預期仍將排名第一，但其採購速度將為4大業者中最慢。（編輯：楊凱翔）1140611