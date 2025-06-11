5月證交稅182億元年減34% 寫28個月最深跌勢

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布最新稅收統計，5月證交稅實徵新台幣182億元，年減34%或94億元、創28個月來最深跌勢，連續3個月負成長；6月截至今天的上市櫃日均成交值雖站在4000億元之上，仍較去年同月的5615億元為低，不排除證交稅可能寫連4黑紀錄。

財政部今天公布5月全國賦稅收入3135億元，較去年同期減少48.6%，年減幅近5成，主因今年為因應美國對等關稅潛在衝擊，政府將所得稅申報繳納期限由5月底延長至6月底；累計前5月全國賦稅收入實徵1兆215億元，年減23%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，5月實徵淨額寫同月新高紀錄者，為印花稅、娛樂稅，前5月實徵淨額創同期新高的稅目，包含特銷稅（奢侈稅）、牌照稅、印花稅、娛樂稅。

觀察所得稅實徵情形，劉訓蓉說明，企業營所稅5月實徵217億元，年減92%，前5月實徵327億元，年減88.8%，主因結算申報及繳納期間延長。

個人綜所稅方面，她表示，5月實徵423億元，年減36.3%，主要也是受報稅季展延影響，另在盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加，抵銷部分減幅之下，綜所稅前5月實徵2308億元，微幅衰退2.3%。

劉訓蓉指出，營業稅5月實徵1090億元，年減1.1%，累計前5月實徵3014億元，年減0.3%，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

針對象徵台股交易動能的證交稅，劉訓蓉說，就5月股市市況而言，隨著美英達成關稅貿易協定、美中關稅戰緩解，加上雲端服務商加大投資AI，以及輝達取得中東大單等利多消息激勵之下，市場信心回溫，帶動台股上半月漲勢強勁，但下半月因為漲多後停利賣壓，加上美國稅改恐加深其債務負擔等因素，市場觀望情緒加重，投資人操作也轉趨保守。

她進一步表示，5月上市上櫃股票平均每日成交值為3907億元，年減26.7%，反映在證交稅表現，5月實徵182億元，較去年同月減少94億元或34%，寫民國112年2月以來、近28個月的最大減量及減幅。

劉訓蓉指出，累計前5月證交稅實徵930億元，雖創歷年同期的第3高水準 ，但仍較去年同期減少226億元或19.5%。

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展望後市，劉訓蓉分析，5月台股上市上櫃股票平均每日成交值與4月相比，呈月增15.6%，6月截至今天則達4248億元，也較5月為高。

媒體關切，由於去年6月日均成交值高達5615億元，今年6月證交稅是否將寫連4黑，劉訓蓉回應，全球經濟局勢、美國關稅政策不確定性相當高，前景未明，尚須持續觀察。（編輯：張均懋）1140611