台積電除息行情失靈 開盤下跌5元貼息
2025/6/12 09:12（6/12 09:24 更新）
（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電2024年第4季現金股利今天除息，除息行情失靈，以1055元開出，下跌5元，未能如市場期待再度上演「秒填息」戲碼，面臨貼息窘境。
台積電2024年第4季每股現金股利4.50002042元今天除息，總金額新台幣1166.97億元，將於7月10日發放。台積電除息影響大盤約42.24點。
台積電自2019年起改採每季配息，23次除息皆順利完成填息；其中，18次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。市場原本高度期待台積電今天能夠再度上演「秒填息」戲碼。
台積電這次除息表現不如市場預期，今天股價以1055元開出，早盤滑落至1045元，下跌15元，面臨貼息窘境。
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台積電董事長魏哲家持股682萬5134股，將有3071萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。
台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約5.62億元股息入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5809萬元入袋。（編輯：楊凱翔）1140612
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