加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統出席警察節慶祝大會
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電除息行情失靈 開盤下跌5元貼息

2025/6/12 09:12（6/12 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電12日除息，以1055元開出，下跌5元。（中央社檔案照片）
台積電12日除息，以1055元開出，下跌5元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電2024年第4季現金股利今天除息，除息行情失靈，以1055元開出，下跌5元，未能如市場期待再度上演「秒填息」戲碼，面臨貼息窘境。

台積電2024年第4季每股現金股利4.50002042元今天除息，總金額新台幣1166.97億元，將於7月10日發放。台積電除息影響大盤約42.24點。

台積電自2019年起改採每季配息，23次除息皆順利完成填息；其中，18次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。市場原本高度期待台積電今天能夠再度上演「秒填息」戲碼。

台積電這次除息表現不如市場預期，今天股價以1055元開出，早盤滑落至1045元，下跌15元，面臨貼息窘境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台積電董事長魏哲家持股682萬5134股，將有3071萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約5.62億元股息入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5809萬元入袋。（編輯：楊凱翔）1140612

延伸閱讀
台積電等10家上市公司6/12除息 台股開盤將蒸發42點台積電除息前夕外資買超1.2萬張 上漲20元收1065元5月證交稅182億元年減34% 寫28個月最深跌勢
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美股跌牽動大盤走勢 台股聚焦台積電除息
70
更多編輯台推薦新聞：