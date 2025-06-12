加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電-東京大學實驗室啟用 推動先進半導體研究教育

2025/6/12 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電今天與東京大學共同宣布，台積電-東京大學實驗室（TSMC-UTokyo Lab）啟用，致力於推動先進半導體研究、教育以及人才培育。

台積電今天發布新聞稿表示，台積電-東京大學實驗室為台積電首間與海外大學合作的聯合實驗室，這實驗室將充分利用2家在各自領域領先全球的豐富知識、經驗與創造力。

台積電指出，這項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

台積電表示，自2019年以來，台積電與東京大學展開組織性先進半導體研究合作，促成21個研究項目並取得豐碩的研究成果。

台積電與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教育及下一代人才培育領域。2023年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16（FinFET）ADFP」，這是在日本的大學中首次採用這類技術的課程。

為了更系統化及策略性地合作，台積電與東京大學於今年4月簽署產學合作策略協議，旨在推動研究、教育及人才發展。除了設立台積電-東京大學實驗室，也在東京大學內啟動社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

台積電指出，台積電-東京大學實驗室室座落於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和台積電的主管指導，以作為產學合作的核心平台。

台積電表示，實驗室將推動未來實際應用的半導體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不僅將應用於台積電的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。

台積電指出，技術研討會自2019年開始舉辦，提供一個平台讓東京大學的教職員、學生與台積電的研發人員進行交流。此外，實驗室也將就其他台積電徵求的研究計畫提案、企業實習機會等活動探索更多的協作機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑說，台積電-東京大學實驗室建立在2019年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。

東京大學校長藤井輝夫表示，在一個人類被挑戰和快速變化圍繞的時代，未來難以預測，大學不僅應當精進其在多元領域所擁有的知識，還應與學術界以外的各界合作，共同致力於解決全球性挑戰，並培育塑造未來的人才。透過與台積電的合作，旨在追求將研究成果廣泛應用於社會，並積極應對人類共同面臨的歷史性挑戰。（編輯：潘羿菁）1140612

#日本
#東京大學
#台積電
#實驗室
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電除息行情失靈 台股盤中跌200點失守22300點
37
更多編輯台推薦新聞：