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橘焱胡同啟動多品牌引擎 進軍美國餐飲市場

2025/6/12 15:15
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（中央社記者江明晏台北12日電）橘焱胡同集團今天宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分3大事業群，並推進海外發展，力拚今年第3季在美國插旗，開出首間海外門市，泰國、越南市場也有投資機會浮現。

橘焱胡同集團將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」3大事業群組，並推進將「海外發展」列為第4大核心策略。

橘焱胡同總經理楊哲瑋表示，集團目前有14個品牌、全台共有58家店，預估今年會再增超過7家店，達到65店左右，今年展店重心以連鎖品牌為主，預估營收占比達6成。

楊哲瑋表示，橘焱胡同集團啟動4軸成長戰略，透過多品牌模組化操作，強化各品牌的風格定位與聯動能力，中期目標是完成海外據點的初步部署，進一步打造可規模擴張的餐飲成長系統。

「胡同燒肉」旗下有4個燒肉群品牌，包括新推的「胡同燒肉酒場」，因應台灣近年小酒館和餐酒館遍地開花的市場趨勢，最快將於第3季正式亮相。

在台灣中價位快餐、連鎖餐飲市場持續白熱化的競爭中，需求持續升溫，橘焱胡同表示，年初剛取得代理權的「胡椒廚房」，預計將於年底前於北中南拓展超過4家分店，代理的「BHC韓式炸雞」下半年將加速進軍中部地區展店。

楊哲瑋表示，「四代目菊川」是今年集團展店重點品牌，預計最快於第4季進駐台北、台中一線百貨與商場，「開丼」下半年持續加速國內展店腳步，同時力拚今年7、8月在美國插旗，開出首間海外門市，預計年底前會再新增一店。而其他海外市場，包括泰國和越南也有機會進軍，品項以鰻魚飯和拉麵品牌詢問度較高。

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橘焱胡同旗下的「天婦羅杉村」與「台北鳥喜」，則為集團職人品牌的高階代表，集團近期最新投資的品牌，由師傅中澤佑太主理並獲2024年米其林指南肯定的「鮨中澤」，也將成為未來受關注的品牌，為集團的餐飲版圖描繪出新風貌。

海外部分，橘焱胡同指出，在全球餐飲品牌角逐國際市場的浪潮中，美國始終被視為台灣品牌拓展海外、驗證市場實力的關鍵戰場，橘焱胡同除了旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點將進駐美國洛杉磯，未來也將著眼於高消費華人聚集區、日式餐飲接受度高的美西市場。（編輯：楊蘭軒）1140612

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