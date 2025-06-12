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6/11用電創今年新高 台電啟動大林5號機穩供電

2025/6/12 18:06（6/12 18:34 更新）
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近日受炎熱高溫影響，11日最高用電創今年新高，另因部分機組檢修中，台電11日下午啟動大林5號機併聯發電，以強化供電穩定。圖為高雄路旁聳立排列的電線桿。（中央社檔案照片）
近日受炎熱高溫影響，11日最高用電創今年新高，另因部分機組檢修中，台電11日下午啟動大林5號機併聯發電，以強化供電穩定。圖為高雄路旁聳立排列的電線桿。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北12日電）台電昨天啟動大林電廠5號燃氣機組受到關注，台電今天表示，近日受炎熱高溫影響，11日最高用電創今年新高，另因部分機組檢修中，台電昨日通報高雄市府環保局，下午1時56分啟動大林5號機併聯發電，以強化供電穩定。

台電進一步說，今天中午經滾動評估，因天氣影響致用電量降低，該機組已於下午3時左右解聯下線。

台電透過新聞稿表示，近日受炎熱高溫影響，全台用電持續攀高，11日最高用電達4039萬瓩，創今年新高，也較去年提早11天破4000萬瓩用電。另因民營和平電廠1號機、大潭電廠1號機及興達電廠5號機等機組檢修中，為強化整體供電穩定，台電昨日通報高雄市府環保局，下午1時56分啟動大林5號機併聯發電。

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台電說明，大林5號燃氣機組於2022年底除役，台電依空污法轉為緊急備用電力設施，並可因應突發電力需求或機組特殊狀況時使用，同時也設有備轉容量率及機組720小時運轉上限進行總體管控。

台電表示，此次配合高溫用電需求，事前向高雄市環保局通報後正常啟動，機組運轉資訊皆於台電官網公開揭露。（編輯：林淑媛）1140612

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